حكومة الإمارات: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 11809 حالات

أعلنت المتحدثة الرسمية عن ​حكومة​ ​الإمارات​ آمنة الضحاك عن "ارتفاع ​حالات​ الشفاء من ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد19" إلى 11809 حالات، وذلك بعد تسجيل 1018 حالة شفاء جديدة"، مشيرة الى "تسجيل 941 إصابة جديدة بالفيروس تتلقى جميعها الرعاية الطبية اللازمة، والعدد الإجمالي للحالات المسجلة في الإمارات بلغ 26004 حالات".

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