منظمة الصحة العالمية: تسجيل أكبر ارتفاع لإصابات كورونا في يوم واحد

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، عن "تسجيل 106 آلاف إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد على مستوى العالم خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي منذ بدء الجائحة". إضغط للمزيد

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