سلطات الهند ستسمح بتسيير رحلات طيران داخلية من 25 أيار

أعلن هارديب سينغ بوري وزير ​الطيران المدني​ ​الهند​ي، عن أن بلاده ستسمح لشركات الطيران بالبدء في تسيير بعض رحلات الجوية الداخلية اعتبارا من 25 أيار الحالي. وجاء القرار بعد مرور شهرين من فرض حظر على الرحلات الجوية ضمن إجراءات العزل العام للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

وأفاد وزير الطيرانفي تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، الى انه "ستبدأ عمليات تشغيل رحلات الطيران المدني المحلية بصورة محسوبة بدقة اعتبارا من يوم الاثنين، وتم إبلاغ كل المطارات وشركات الطيران كي تكون جاهزة لتشغيل رحلات الطيران اعتبارا من 25 أيار، وستصدر الوزارة إرشادات خاصة بحركة الركاب بصورة منفصلة".

وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الهند 100 ألف إصابة، مع عدم تسجيل أي تراجع في عدد الإصابات الجديدة، رغم العزل العام الصارم المستمر منذ أسابيع.