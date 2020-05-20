المندوب الروسي بمجلس الأمن: محاولة إعادة فتح المعابر المغلقة بسوريا هي مضيعة للوقت

أكد المندوب الروسي الدائم في ​مجلس الأمن​ ​فاسيلي نيبينزيا​، على "ضرورة التعاون مع دمشق بشأن نقل المساعدات الإنسانية، بدلا من إعادة فتح المعابر الحدودية، فمحاولة إعادة فتح المعابر المغلقة هي مضيعة للوقت، وأن العمل يجب أن يكون بين مكتب ​الأمم المتحدة​ للشؤون الإنسانية مع دمشق، لإيجاد طرق لنقل المساعدات عبر ​الأراضي السورية​ من خلال المعابر الحدودية المفتوحة".

وأشار نيبينزيا الى ان "آلية نقل المساعدات عبر الحدود إلى المناطق خارج السيطرة كانت مؤقتة، بالنظر إلى قرار مجلس الأمن الذي أصدر في شهر تموز عام 2014، والذي تم تمديده في كانون الثاني الماضي لمدة نصف سنة، مع تقليص عدد المعابر إلى 2 بدلا من 4".