الصحة السعودية: 74% من إصابات كورونا الجديدة ذكور

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة السعودية​ محمد العبد العالي، عن "​تفاصيل​ ​الإصابات​ ​الجديدة​ ب​فيروس كورونا​ المستجد والبالغ عددها 2691 حالة في البلاد"، مشيراً الى انه "من حيث ​الجنس​، كانت الإصابات بنسبة 26% من الإناث، و74% من الذكور". إضغط للمزيد

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