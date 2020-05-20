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شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبروه إِلَه.. محامى تركى: غضب عبر شبكات التواصل من صورة أدروغان المستفزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، اليوم الأربعاء، صورة للرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان خلال ظهوره عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمسابقة القراءة الجميلة للقرآن التى تُبث على قناة TRT الليلة الماضية.
وشن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مشهد وقوف الوزراء والمستشارين والضيوف الذين حضروا البرنامج خاضعين أمام أردوغان أثناء تحدثه، يعلو صورته لفظ الجلالة، فى مشهد مؤسف يرسخ بالفعل ما يتوهم به أردوغان بأنه خليفة، وما يراه بعض مؤيديه من تشبيهه بالإله.
ولاقت الصورة استنكارًا عبر شبكات التواصل؛ وكشف المحامي التركي إفكان بولاش، عبر حسابه على «تويتر»، أن أحد أتباع أردوغان، وهو تولجا ابن السياسي التركي ووزير الداخلية الأسبق محمد آجار، سبق أن وصف أردوغان بأنه مثل آله بالنسبة لهم على قول التغريدة.
وتابع المحامي التركي الشهير أن أتباع أردوغان اجتمعوا ووقفوا في خضوع في قناة «TRT»، ربما لأنهم يريدون التأكيد على رؤيتهم لأردوغان، مشيرًا إلى أن تلفزيون TRT فقد عقله، حسبما ذكر موقع تركيا الان.
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