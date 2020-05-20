شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يحيل موظفة للنيابة العامة لتفعيل 39 حالة من الزوال بلا ملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رجائى عطية نقيب المحامين، إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما اقترفته المدعوة "ه. أ"عدد/ 39 حالة من الزوال بلا ملفات، إضافة إلى إلغاء تفعيل تلك الحالات.

وجاء نص القرار :

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بناء على ما تبلغ إلينا من طلعت البدرى بأن هناك حالات تفعيل من الزوال 2016 لا توجد لها ملفات، وبأنه بالبحث تبين أن جميع الحالات قامت بها الموظفة

وبناء على قرارنا أمس 19/5/2020 بوقف المذكورة فوراً عن العمل، وإجراء تحقيق بمعرفة محمود الداخلي عضو مجلس النقابة، و طلعت البدري، وإفادتنا عاجلاً بالنتيجة.

وتابع القرار:" وإذ استبان من التحقيق الذي تم، أن المذكورة قد فعلت فعلا وبلا ملفات عدد/ 39 حالة من الزوال، مبينة جميعها بالكشف المرفق وكلها بتفعيل المدعوة،لذلك قررنا: إلغاء جميع حالات التفعيل المبينة بالكشف المرفق المبين به الأسماء وأرقام القيد، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما اقترفته المدعوة علي بما في ذلك التحقيق عن مدى مسئولية أصحاب هذا التفعيل ومدى علاقتهم بالمذكورة التي أسفرت عن هذه المخالفات الجسيمة، تكليف محمود الداخلي وطلعت البدرى بكتابة البلاغ إلى النيابة العامة بما تقدم ونفاد".