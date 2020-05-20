ارتفاع جرائم التطرف في روسيا بنحو الثلث على خلفية تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر جريبينكن، اليوم الأربعاء، أن عدد جرائم التطرف في روسيا ارتفعت خلال فترة انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) بنحو الثلث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال جريبنكن -في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "في ظل الحالة الاجتماعية والاقتصادية الصعبة بما في ذلك وباء فيروس كورونا المستجد تسجل روسيا زيادة في جرائم التطرف".

وأضاف "تم تسجيل 263 جريمة في الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري، وهو ما يزيد بنحو الثلث عن الفترة نفسها من عام 2019، ويتمثل حوالي نصف هذه الجرائم بالدعوات إلى التطرف عبر الإنترنت".

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وأشار إلى أن ما يقرب من 10 بالمائة من الجرائم هي جرائم عنف أعمال شغب وتهديدات بالقتل والضرب تُرتكب على أساس الكراهية السياسية أو الأيديولوجية أو العنصرية أو القومية أو الدينية أو العداء.

وفي الوقت نفسه انخفضت الجرائم الأخرى، حيث أعلنت وزارة الداخلية الروسية في وقت سابق أن معدل الجريمة في العاصمة موسكو انخفض بأكثر من 10 بالمائة خلال شهر أبريل وهو فترة الحجر الصحي المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، فانخفض عدد جرائم الاعتداء المتعمد بنسبة 3ر42 بالمائة، والسرقة بنسبة 8ر32 بالمائة.

كما انخفضت المؤشرات الرئيسية لجرائم الشوارع مثل السرقات والسطو وسرقة المركبات وعمليات الاختطاف.