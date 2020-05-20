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أيرلندا تعتزم فتح سفارة لها في أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن أيرلندا تعتزم فتح سفارتها في أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري 2020.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" اليوم، أن هذه المسألة تمت مناقشتها خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا سيمون كوفيني، حيث أولى وزيرا الخارجية اهتمامًا خاصًا للتعاون الثنائي بين البلدين، وتبادل الوزيرين المعلومات حول التغلب على عواقب جائحة فيروس والإجراءات التي اتخذتها حكومتا البلدين للعودة إلى الحياة الطبيعية.

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وأكد وزير الخارجية الأيرلندني أن بلاده تعتزم فتح سفارة لها في أوكرانيا بحلول نهاية عام 2020.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني أن افتتاح السفارة الأيرلندية في كييف سيكون علامة مهمة في العلاقات بين البلدين، مضيفًا أنه من المتوقع أيضا وصول بعثة أعمال أيرلندية إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام، نحن بحاجة إلى تطوير التجارة بسرعة وكفاءة وجذب الاستثمارات الأيرلندية في أوكرانيا".

وأشار كوليبا إلى دعم أيرلندا المستمر لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية بما في ذلك داخل المنظمات الدولية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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