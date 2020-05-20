فرج عامر عن صورة الإفطار الجماعي مع الخطيب: حرصنا على التباعد الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تعقيبا على الصورة المنتشرة له وعدد من القيادات الرياضية دون تباعد اجتماعي بعد إفطار جماعي، إن الإفطار كان به تباعد اجتماعي والصورة مجرد لحظة.

وأضاف عامر، لمصراوي، اليوم الأربعاء: كان فيه التزام خلال الصلاة والإفطار بالتباعد الاجتماعي حرصا على صحتنا والتزاما بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع: مش معقول الشخصيات الرياضية مش هتلتزم بالتباعد الاجتماعي، مؤكدا أنه تمت صلاة جماعية بتباعد اجتماعي، والإفطار كذلك تم بتباعد اجتماعي بالحديقة بناء على دعوة جمال الجارحي.

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وأكد فرج عامر، أن هذه الصورة بعد الإفطار مجرد صورة لحظية بحتة بموبايل إمكانياته محدودة.

وكان نشر المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، صورة تجمعه بعدد من نجوم الكرة القدامى ورؤساء الأندية والاتحادات، برعاية رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الأهلي، جمال الجارحي، خلال حفل إفطار جماعي، مما جعل هذه الصورة تثير الجدل بمجرد نشرها على صفحته بسبب مخالفتهم لإجراءات التباعد الاجتماعي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وعلق فرج عامر على الصورة التي جمعته مع محمود الخطيب وحسن حمدي وهشام حطب وحسن مصطفى وعدد آخر قائلا: "شكرًا للأخ العزيز جمال بك الجارحي مجمع الحبايب في إفطار رمضان".