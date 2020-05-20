أثناء مروره على المرضى.. الاعتداء على طبيب الطوارىء بـ"طنطا الجامعي" وإصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

قال الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن اعتداء وقع منذ قليل على طبيب بقسم الطوارئ الجامعي بمستشفي الجامعة بطنطا.

وأكد عميد طب طنطا، أن تلك الواقعة ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء من قبل أهالي المرضى على الأطباء، وناشد الجميع بدعم الأطباء والوقوف إلى جوارهم وحمايتهم في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في مواجهة أزمة كورونا، خاصة أن الأطقم الطبية وهيئة التمريض والفنيين على قلب رجل واحد لخدمة المرضى والتضحية بالغالي والنفيس من أجل سلامتهم.

وأوضح الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي لمستشفيات طنطا الجامعية، أن الاعتداء وقع على الطبيب أثناء عمله، وتحديداً ساعة الإفطار أثناء مروره على الحالات بالقسم، إذ فوجئ بالسب من قبل أهالي إحدى المرضى المحتجزين والتعدي عليه، وبالكشف على الطبيب وجد أنه أُصيب بكسر في الأنف وقطع بالجفن تحت الملتحمة ونزيف بالأنف، مشيرًا إلى انه ألقي القبض على المعتدي وتحرر محضر رسمي بالاعتداء، بنقطة الشرطة التابعة للمستشفيات الجامعية.

يذكر أن الطبيب المعتدى عليه تمسك بحقه القانوني ضد المتهم في مساندة قوية من عميد طب طنطا والمدير التنفيذي للمستشفيات ومدير الطوارئ الدكتور ايمن سلام.