عدد الوفيات جراء كورونا يرتفع من جديد في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن ارتفاع الحصيلة اليومية للوفيات بسبب فيروس كورونا بنسبة 0.4% مع تسجيل 110 حالات جديدة، اليوم الأربعاء.
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت، يوم الثلاثاء، عن حدوث خطأ في الإحصاء الخاص بوفيات وباء "كوفيد-19" في البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان أن "إجمالي الوفيات جراءالإصابة بفيروس كورونا المستجد وصل 28022 حالة"، وذلك بعد مراجعة جديدة لأعداد الوفيات.
وأشار البيان إلى أن "إجمالي الإصابات وصل 143427 حالة بعد تسجيل 524 إصابة منذ أمس الاثنين".
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