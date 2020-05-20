السعودية تستورد من كوريا الجنوبية سوار المعصم الإلكتروني لمخالفي العزل الذاتي

أعلنت كوريا الجنوبية شروعها في تصدير سوار المعصم الإلكتروني لأول مرة إلى السعودية، لمساعدة المملكة على الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال نائب وزير الصحة الكوري الجنوبي كيم كانغ ليب، في موجز صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن بلاده تصدر سوار المعصم الإلكتروني إلى السعودية بناء على طلب المملكة

من شركة "كي تي" للاتصالات الكورية الجنوبية شراء 100 ألف وحدة من السوار.

وتم تسليم 50 ألف وحدة إلى السعودية حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم تسليم الكمية المتبقية إليها قريبا.

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وذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أنها تجري عبر الوكالة

الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار مشاورات مع 5 دول أخرى بشأن تصدير سوار المعصم الإلكتروني.

وطبقت الحكومة الكورية الجنوبية سوار المعصم الإلكتروني ابتداء من يوم 27 أبريل الماضي نتيجة ظهور سلسلة من حالات المخالفة لقواعد العزل الذاتي.

وتفرض الحكومة الكورية الجنوبية ارتداء سوار المعصم الإلكتروني على مخالفي قواعد العزل الذاتي، وإذا رفض مخالف ارتداء سوار المعصم الإلكتروني، فيتم وضعه تحت الحجر الصحي في منشآت محددة.