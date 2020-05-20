الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف وزير داخليتها

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف 9 شخصيات، بينهم وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، و3 كيانات.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن العقوبات تستهدف 9 مسؤولين من أجهزة الأمن الإيرانية و"فيلق القدس" التابعللحرس الثوري الإيراني، بينهم وزير الداخلية.
وتشمل قائمة العقوبات الجديدة صندوق التعاون لقوات الأمن للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسجن طهران المركزي الكبير، وكذلك سجن قرشك الذي يقع أيضا في العاصمة الإيرانية.
وتتبع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حملة "الضغوط القصوى" على إيران منذ توليه السلطة عام 2017، تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران التي يقول البيت الأبيض إنها أكبر داعم دولي للإرهاب في الشرق الأوسط.
بدورها، تتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة بخرق الاتفاقات الدولية، خاصة الصفقة النووية مع طهران، وممارسة "الإرهاب الاقتصادي والطبي" بحق إيران.
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