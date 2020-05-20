البنتاجون ينشر إحصائية المصابين والمتوفين بكورونا في الأجهزة العسكرية الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الأجهزة العسكرية للولايات المتحدة إلى 8764 حالة، بينها 29 وفاة.

وأفادت خلية الأزمة المشتركة في البنتاغون، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الأربعاء، بتسجيل 5820 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"

بين العسكريين الخادمين في القوات المسلحة، و1381 حالة بين الموظفين المدنيين، و1026 بين المعالين، و537 بين العناصر المتعاقدين.

وذكرت خلية الأزمة أن العدد العام للمصابين بالفيروس في الأجهزة العسكرية بلغ حاليا 8764

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شخصا، بينهم 359 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات، 4507 متعافين، و29 متوفيا.

وسجلت حالتان 2 للوفاة بين العسكريين، و15 لدى موظفين مدنيين، و4 لدى معالين، و8 لدى عناصر متعاقدين.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ1.576 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات بالمرض بـ93847 حالة.