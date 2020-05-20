كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر البحرين تسجل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتعافي 604 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية‬⁩ إلى 3568 حالة.

وبذلك بلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 4308 بينها 4299 حالة مستقرة، أما بشأن الحالات الخاضعة تحت العناية فبلغت 9، فيما الفحوصات الطبية بلغت 255633، واستقرار عدد الوفيات عند 12 حالات.