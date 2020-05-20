كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر.. الحكومة تفرض ارتداء الكمامات اعتبارا من عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، أنها قررت فرض وضع الكمامات الواقية في الشارع ابتداء من أول يوم في عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال السلطات في بيان: "يمنع تماماً دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة، والمحال التجارية والمقابر والمرائب وغيرها دون ارتداء كمامة، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات".

ويدخل الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول لعيد الفطر المبارك؛ بسبب ما تعرفه مناسبة العيد من تجمع وزيارات عائلية وتلاق، ويتعرض المخالفون لهذا الإجراء الصارم لعقوبات قانونية.

وكانت الحكومة، قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، تشديد إجراءات حظر التجوال والحجر المنزلي يومي العيد من الواحدة إلى السابعة صباحا مع منع التنقل بالسيارة أو أي وسيلة نقل أخرى.

وجاء القرار عقب اجتماع الرئيس عبد المجيد تبون بأعضاء اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا، التي أوصت بفرض الكمامة على الجميع؛ لأنه لا يقل فعالية عن الحجر الصحي.

ووعدت الحكومة بتسهيل الحصول على الكمامات على نطاق واسع، موضحة أن "لجان المجتمع المدني ومختلف جمعياته" ستتكفل بتوزيعها.

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وجندت الدولة كل مصانع النسيج ومراكز التدريب المهني وحتى السجون لإنتاج أكبر قدر من الأقنعة، إضافة إلى الكميات التي تم استيرادها او الهبات المقدمة من الصين.

وتم مسبقا إلغاء صلاة العيد بسبب غلق المساجد، فيما ينتظر تشديد إجراءات الحجر في هذه المناسبة المتميزة بكثرة الزيارات العائلية.