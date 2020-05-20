كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تدعم القطاع الصحي في السودان بـ 136 طنا من المساعدات الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن صندوق أبوظبي للتنيمة، مساء اليوم الأربعاء، تقديم الشحنة الثالثة من المساعدات الطبية لدعم القطاع الصحي بالسودان، وذلك في إطار حزمة المساعدات التي تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديمها إلى لشعب السوداني.

وتم تسليم الشحنة الثالثة بالتنسيق مع السفارة الإماراتية بالخرطوم والحكومة السودانية متمثلة بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، ليبلغ حجم المساعدات التي قدمتها الإمارات إلى السودان 136 طناً من المواد الطبية والدوائية.

وكان الصندوق، قد سلم في مطلع شهر مايو الجري، الشحنتين الأولى والثانية من المساعدات الطبية لدعم القطاع الصحي وتعزيز دوره في توفير الرعاية الطبية اللازمة وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للشعب السوداني، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم جراء وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وتداعياته.

وفي وقت سابق، أعلن عن تقديم مساعدات لدعم القطاع الصحي في السودان بقيمة 75 مليون درهم بما يعادل 20 مليون دولار، كجزء من المساعدات التي أقرتها الإمارات في شهر أبريل 2019 والبالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك للمساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في السودان.

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وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي: إننا "نحرص دائما على مساندة الشعب السوداني وخاصة في ظل الظروف الحالية، ونسعى من خلال المساعدات الطبية من أدوية ومستلزمات طبية مخصصة للمستشفيات والمراكز الصحية إلى ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الضرورية لأشقائنا السودانيين".

وأضاف السويدي: ونحن ملتزمون بمساندة الحكومة السودانية بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية في المجالات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية، وهو ما دأبنا طوال سنوات على القيام به من خلال تنفيذ مشاريع حيوية في جميع القطاعات الأساسية، انعكست نتائجها بشكل مباشر على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وذكر سفير الإمارات لدى السودان حمد محمد حميد الجنيبي: أن "الإمارات لا تدخر جهدا في مساعدة السودان حكومة وشعباً، وذلك إنطلاقا من مبدأ علاقات الأخوة التي تجمعنا، ولطالما كان لصندوق أبوظبي للتنمية دور فعال في تعميق أواصر العلاقة بين البلدين الشقيقين، من خلال جهوده التنموية في السودان".

وأضاف الجنيبي: وقوفنا معا في هذه الأوقات يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تعززت عبر السنوات، ونحن ملتزمون بمساعدة جمهورية السودان في مسيرتها التنموية، ولن ندخر جهدا في سبيل ذلك.