كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: ترامب وماكرون يبحثان وقف التصعيد في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، بأن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا بواعث القلق حول التدخل الأجنبي المتزايد في ليبيا"، موضحاً أن "الزعيمين اتفقا على الحاجة الماسة لوقف التصعيد في الأراضي الليبية".

وأضاف البيت الأبيض: أن ترامب وماكرون ناقشا أيضا التقدم، الذي يتحقق في إعادة فتح الولايات المتحدة وفرنسا إضافة إلى الاقتصادات العالمية، التي تضررت بفعل إجراءات العزل العام بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، قد قالت يوم أمس الثلاثاء، إن حكومة الوفاق لم تتقيد بوقف النار المعلن، ودعت إلى الالتزام بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا، معربة عن قلقها بشأن وضع اللاجئين والمهاجرين.

وشددت "ويليامز" على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي، مضيفة أن "ملايين الليبيين بحاجة للدعم لمواجهة أزمة كورونا"، مشيرة إلى أن القتال يتصاعد بطريقة غير مسبوقة في ليبيا.

ووصلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى الأراضي الليبية، أمس الثلاثاء؛ للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق، وفقاً لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.