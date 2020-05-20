بحضور عشرات المحامين المآزرين.. تأجيل جلسة الاستئناف في قضية المحامي عبوز

أجلت محكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المحامي ميلود عبوز إلى يوم الثلاثاء 8 يوليوز القادم، من أجل استدعائه للمثول أمامها.

وحضر الجلسة عشرات المحامين قصد مؤازرة زميلهم عضو هيئة الرباط، معبرين عن الإحساس بالاعتزاز والفخر بالإنتماء لما أسماه أحدهم “مهنة الممانعة والمنافحة عن الحقوق والحريات”، حسب تعبيره، “رغم كل المحاولات البئيسة لتدجينها وتطويعها، وتقزيم أدوارها المجتمعية التي ما فتئت تضطلع بها على مدى العقود المنصرمة”.

وكانت المحكمة الابتدائية في الخميسات أصدرت، الخميس الماضي، حكمها على المحامي في هيأة الرباط ميلود عبوز بشهرين حبساً نافذاً، بعد اعتقال تجاوز الشهر في سجن تيفلت.

ولقيت إدانة المحامي بالسجن انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره ناشطون استهدافاً لحرية التعبير “بعدما انتقد عبوز سلطات مدينته عبر بث مباشر”، بينما وجده آخرون “غير عادل”، خصوصا “أن المحامي رد على استفزاز قائدة المقاطعة له أثناء وجوده في مكتبه”.

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يذكر أن الشرطة التابعة للخميسات أوقفت المحامي المذكور، في 23 مارس الماضي، على خلفية بث فيديو على صفحته الشخصية في “فايسبوك”، بتهمة “سب مسؤولين والمس بمؤسساتهم الدستورية”.