جميع لاعبي برشلونة “للبيع” باستثناء ثلاثة لاعبين

كشفت صحيفة “ذا صن” الانجليزية أن فريق برشلونة الإسباني مستعد لبيع جميع لاعبيه باستثناء ثلاثة منهم، وذلك بهدف تجاوز المشاكل المالية وتبعات الأزمة التي أرخت بظلالها على الممثل الأول لإقليم كتالونيا. وشدد المصدر ذاته كون جميع لاعبي الفريق الأول مرشحين للمغادرة باستثناء ثلاثة لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من ميسي، فرانك دي يونغ، وتير شتيغن. وأوضح المصدر ذاته أن الفريق مستعد لتسريح لاعبيه غريزمان، لويس سواريز، وجيرار بيكي بهدف ضخ مبالغ مالية في خزانة النادي، الذي يتوجب عليه حاليا دفع رواتب شهرية قيمتها 600 مليون أورو.

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