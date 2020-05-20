للأسر التي لم تتوصل بالدعم.. هذه مسطرة تقديم الشكايات

كشفت لجنة اليقضة الإقتصادية، مساء اليوم الأربعاء، عن مسطرة تقديم الشكايات، بالنسبة للأسر التي لم تتلق المساعدات المالية المؤقتة، المخصصة للمتضررين من حالة الطوارئ الصحية. وذكرت اللجنة، في بلاغ لها بهذا الخصوص، أن بإمكان أرباب الأسر الذين لم يتوصلوا بعد، وإلى حد الآن، بإشعار تبعا لتصريحاتهم بخصوص هذه الإعانات، إيداع شكاياتهم على موقع “ www.tadamoncovid.ma ” ابتداء من يوم غد الخميس 21 ماي.

كما أشار البلاغ، إلى أن إدخال رقم البطاقة الوطنية ورقم الهاتف المنقول، لرب الاسرة على مستوى صفحة الاستقبال، سيمكن من الحصول على مآل التصريح الأول ووضع شكاية عند الاقتضاء.

ونبهت اللجنة إلى أن رقم الهاتف النقال، يجب أن يكون هو نفسه الذي استعمل خلال التصريح الأول.

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وهكذا، وبمجرد معالجة هذه الشكايات من طرف المصالح المختصة، سيتم إرسال برقية قصيرة لرب الأسرة لإخباره بما آلت إليه شكايته.