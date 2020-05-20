كشفت لجنة اليقضة الإقتصادية، مساء اليوم الأربعاء، عن مسطرة تقديم الشكايات، بالنسبة للأسر التي لم تتلق المساعدات المالية المؤقتة، المخصصة للمتضررين من حالة الطوارئ الصحية.
كما أشار البلاغ، إلى أن إدخال رقم البطاقة الوطنية ورقم الهاتف المنقول، لرب الاسرة على مستوى صفحة الاستقبال، سيمكن من الحصول على مآل التصريح الأول ووضع شكاية عند الاقتضاء.
ونبهت اللجنة إلى أن رقم الهاتف النقال، يجب أن يكون هو نفسه الذي استعمل خلال التصريح الأول.
وهكذا، وبمجرد معالجة هذه الشكايات من طرف المصالح المختصة، سيتم إرسال برقية قصيرة لرب الأسرة لإخباره بما آلت إليه شكايته.
وبالنسبة للشكايات التي تم قبولها، يقول البلاغ، فإن مسطرة سحب المساعدة المالية تبقى مماثلة إلى التي يتم استعمالها حاليا.
وذكرت اللجنة بأن أسر القطاع غير المهيكل، سواء تلك المسجلة في خدمة راميد أو غير المنخرطة فيها، والتي فقدت مداخيلها جراء حالة الطوارئ الصحية، هي التي تستفيد من المساعدات المالية المؤقتة.
كانت هذه تفاصيل خبر للأسر التي لم تتوصل بالدعم.. هذه مسطرة تقديم الشكايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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