بسبب البؤر الصناعية والإجتماعية.. 70 إصابة جديدة بكورونا في جهة الدار البيضاء سطات و40 موزعة على جهات أخرى

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، عن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي همت أغلب جهات المملكة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة الـ110، على أغلب جهات المملكة لاسيما جهة الدارالبيضاء – سطات، التي اكتشفت بها بؤر اجتماعية وصناعية جديدة، وسجلت 70 حالة إضافية، منذ مساء أمس الثلاثاء، ليرتفع إجمالي المصابين فيها إلى 2190.

وسجلت جهة فاس مكناس 20 حاة إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 980 حالة. كما سجلت كل من جهة طنجة – تطوان – الحسيمة 10 حالات جديدة، بإجمالي 981 حالة،

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كما سجلت 5 حالات جديدة بجهة الرباط سلا القنيطرة بإجمالي 680 حالة. وسجلت جهة مراكش – آسفي 2 حالات إضافية، بإجمالي 1296 حالة.

كما سجلت جهات أخرى حالة واحدة إضافية وهي كل من جهة الشرق وارتفع إجمالي المصابين فيها إلى 180، كما سجلت جهة سوس ماسة حالة واحدة إضافية بإجمالي 78 حالة، وبني ملال خنفيرة وارتفع بها العدد إلى 113 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.