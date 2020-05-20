أفتى المجلس العلمي الأعلى بإقامة صلاة عيد الفطر هذه السنة في البيوت، بسبب جائحة كورونا التي منعت إقامة الصلاة بالمساجد.
وأكد المجلس، في بلاغ له، اليوم الأربعاء، أن صلاة العيد تصلى في المنازل والبيوت.
هذا ودعا المجلس الأعلى إلى الأخذ بسنية الاغتسال والتطيب والتكبير قبل الشروع فيها، وذلك لغاية الحفاظ على سلامة نفوس المواطنين وصحة أبدانهم من آفة انتشار العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العلمي الأعلى يفتي بإقامة صلاة العيد في البيوت..ويوصي بسنية الاغتسال والتطيب والتكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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