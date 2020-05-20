مياه الأمطار تغرق دورا ضواحي الفقيه بنصالح.. والسكان: خايفين على ولادنا من الموت – فيديو

طالب سكان الكرادة، ضواحي الفقيه بن صالح، المسؤولين بالتدخل العاجل، لحل مشكل بركة مائية كبيرة، تهدد حياة أطفال المنطقة، وقطعان المواشي.
وعبر محمد من سكان الدوار لـ”اليوم24″، أن مياه الأمطار تغرق حفرة كبيرة بالدورة لمدة تزيد عن 15 يوما بعد التساقطات الأخيرة في المنطقة، ما يشكل خطرا كبيرا على الأطفال.
وأضاف المتحدث ذاته أن الحفرة يزيد عمقها عن 8 أمتار، وطالب بإصلاحها، أو تسيجيها.
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