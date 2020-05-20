"البيت اليهودي" برئاسة بيرتس ينضم لحكومة نتنياهو - غانتس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن حزب "البيت اليهودي"، أحد مكونات تحالف أحزاب اليمين المتطرف ("يمينا")، مساء اليوم الأربعاء، عن انضمامه إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك بعد تأييد 68% من أعضاء الحزب هذا القرار، في انتخابات داخلية سرية أجريت خلال الأيام الماضية. يتبع..

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