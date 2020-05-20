الجيش الليبي يعيد تمركز قواته لإستئناف القتال

الأربعاء 20 مايو 2020

نفى اللواء فوزي المنصوري، قائد محور تحرير عين زارة، ووادي الربيع في الجيش الوطني الليبي، صدور أي أوامر بالانسحاب من العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن ما يحدث هو إعادة تمركز إستعدادًا لاستئناف القتال.



يأتي ذلك عقب إعلان الجيش الليبي، عدة مبادرات للتخفيف عن الشعب الليبي في عيد الفطر المبارك، بينها تخفيف "المظاهر المسلحة" في طرابلس، ووقف إطلاق النار أحادي الجانب بمناسبة عيد الفطر.

ونقل موقع العين الإخبارية، المنصوري : إن" الجيش مستمر في قتال المرتزقة، والإرهابيين المدعومين من تركيا حتى هزيمتهم بأمر من القيادة العامة للقوات المسلحة."

وأضاف المنصوري، أن ما يحدث هو إعادة تمركز بعض الوحدات في بعض المحاور إستعدادًا لاستئناف العمليات القتالية من جديد، وأن جميع منتسبي القوات المسلحة يتمتعون بروح معنوية عالية و مستعدين لإستكمال مسيرة الانتصار للشعب الليبي.

وأصدر الجيش الليبي بيانا جاء فيه: إننا "نتفهم جميع الصعوبات التي يعاني منها أهلنا في طرابلس، والخطر الذي يواجهونه بسبب الأعمال العدائية للإرهابيين والمرتزقة الأتراك".

وتابع:" رغبة في تخليص الناس من المعاناة خلال العيد السعيد، وإعطاء أهلنا الفرصة لمراعاة العادات والتقاليد، قررنا تحريك القوات في جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة 2 - 3 كيلومتر لتوسيع المجال في مساحة طرابلس لتأدية الشعائر الدينية وتبادل الزيارات".

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ومن جانبه، قال عقيلة الصابر المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الليبي، إن القوات تمكنت من صد هجوم جديد لمرتزقة تركيا استهدف مراصد القوات المسلحة الليبية".

وقال الصابر لـ"العين الإخبارية" :إن المرتزقة الموالين لتركيا فشلوا في التقدم باتجاه مراصد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة".

وأضاف، أن القوات ألحقت بالمليشيات هزيمة منكرة في المحور حيث قتل القائد الميداني لمليشيات جادو المدعو "أحمد الحداد" و ثلاث من مرافقيه.

وأوضح الصابر بأن الجيش الليبي يحافظ على كامل تمركزاته في محور عين زارة بالعاصمة طرابلس.

وتمكن الجيش الليبي من صد هجوم للمليشيات والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي جنوب غرب طرابلس.

وأطلق الجيش الليبي 4 أبريل/نيسان 2019 عملية "طوفان الكرامة" لتحرير المنطقتين الغربية والوسطى نتج عنها سيطرة تامة على مدينة سرت و التقدم باتجاه مصراتة في محور بوقرين و الدخول لمعسكرات وأحياء رئيسية بالعاصمة طرابلس، مثل الهضبة وصلاح الدين وبوسليم