منظمة دولية تطالب بالتحقيق في مقتل 304 باحتجاجات إيران

الأربعاء 20 مايو 2020

طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، بإجراء تحقيق في عمليات قتل طالبت 304 أشخاص خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران قبل نحو 6 أشهر.



وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته على موقعه الإلكتروني الأربعاء، إن 304 رجال ونساء وأطفال قتلوا على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال حملة القمع الوحشية في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

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وأضافت المنظمة أن أكثر من 220 ضحية قتلوا خلال يومين فقط في 16 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث استخدمت قوات الأمن القوة المميتة ضد الغالبية العظمى من القتلى بشكل غير قانوني.

ووجدت المنظمة بعد أبحاث جديدة وشاملة، تشمل تحليل الفيديو، أنه في جميع الاحتجاجات التي حدثت بين 15 و19 نوفمبر/تشرين الثاني تقريبًا، لا يوجد دليل على أن المتظاهرين كان بحوزتهم أسلحة نارية أو أنهم يشكلون تهديدًا وشيكًا للحياة ما كان سيبرر استخدام القوة المميتة