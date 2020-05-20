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شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 3 وفيات و113 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 20 مايو 2020
أعلن العراق، الأربعاء، عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وذكرت وزارة الصحة العراقية أن الإصابات الجديدة موزعة بواقع 32 حالة في بغداد/ الرصافة، وبغداد/ الكرخ: 17، مدينة الطب: 12، البصرة: 24، النجف: 2، السليمانية: 9، أربيل: 8، كربلاء: حالة واحدة، كركوك: حالة واحدة، واسط: 2، بابل حالة واحدة، ذي قار: 3، صلاح الدين: حالة واحدة".
وأضافت أنه تم تسجيل 72 حالة شفاء موزعة في بغداد/ الرصافة: 6، بغداد / الكرخ: 25، مدينة الطب: 5، البصرة: 6، كربلاء: 17، كركوك: 5، ميسان: 8.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفيات واحدة في بغداد/ الرصافة، وحالتين في مدينة الطب.
ولفتت إلى أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 3724 حالة، بينها 2438 حالة شفاء، و134 وفاة.
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