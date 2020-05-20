الجامعة العرببة تؤكد مساندتها للرئيس الفلسطيني في التصدي لمخطط الضم الاسرائيلي

الأربعاء 20 مايو 2020

أكدت جامعة الدول العربیة ،الیوم الاربعاء، مساندتھا للرئیس الفلسطیني محمود عباس في التصدي لمخطط الضم الاسرائیلي.



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وأعرب الأمین العام للجامعة أحمد أبو الغیط في بیان عن مساندتها الكاملة لما طرحه عباس في كلمة ألقاھا مساء امس من خطوات ینوي اتخاذھا للتصدي للمخطط الاسرائیلي بضم أجزاء من الضفة الغربیة المحتلة بما في ذلك التحلل من الاتفاقیات الموقعة مع اسرائیل في السابق.

وأكد ابو الغيط ، أن الحكومة الاسرائیلیة الجدیدة مازالت تدفع الأمور نحو تصعید خطیر وأن اقدامھا على خطوة الضم ستكون له انعكاسات سلبیة شدیدة على الأمن الاقلیمي ولیس فقط على الوضع في الأراضي الفلسطینیة المحتلة.