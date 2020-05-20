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دولة عربية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 20 مايو 2020

أعلنت تونس أن يوم الأحد المقبل هو أول أيام شهر شوال لسنة 1441. والذي سيكون أول أيام عيد الفطر لهذا العام، وفق ما أفادت به وكالة تونس أفريقيا للأبناء الرسمية.

 

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ووفقا لقناة الحرة فقد ذكرت الوكالة أن "المعهد الوطني للرصد الجوي، يفيد أنه يستحيل رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجري بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 رمضان، ليكون بذلك يوم السبت تمام شهر رمضان والأحد هو أول أيام شوال حسب المعطيات الفلكية".

 

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت منع التنقل بين المدن في عيد الفطر، رغم أنها كانت قد بدأت في تخفيض عدد ساعات حظر التجوال ليصبح من الساعة الحادية عشرة مساء إلى الخامسة صباحا منذ الأربعاء الماضي.

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