شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. تسجل 62 وفاة و2111 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 مايو 2020 أعلنت إيران الثلاثاء، تسجيل 1399 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 124 ألفاً و603 حالات.

وقال المتحدشث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن السلطات رصدت وفاة 62 مصابا بكورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7119.

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