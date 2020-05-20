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شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل وزير الداخلية والان مع التفاصيل
الأربعاء 20 مايو 2020
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض جولة جديدة من العقوبات على النظام الإيراني تشمل وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، و3 كيانات منها سجنان وهيئة لإنفاذ القانون، و 8 مسؤولين آخرين، لاتهامهم بـ"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة "شنغهاي سينت لوجيستكس المحدودة" الصينية، بسبب أنشطة متعلقة بإيران".
كما أنها فرضت مؤخرًا عقوبات على طهران، تشمل 15 فردا و5 كيانات إيرانية، كما أن العقوبات تشمل 5 شركات إيرانية مرتبطة بصناعة البتروكيماويات.
وضاعفت العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ أغسطس/آب 2018، واتسعت خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية.
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