مناقشة مستوى اعمال النظافة والتحسين بمديرية سيئون

الأربعاء 20 مايو 2020

ناقش اجتماع اليوم بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري مستوى سير اعمال النظافة والتحسين بمديرية سيئون .



وفي اللقاء رفع الوكيل الكثيري التهاني والتبريكات للعاملين بصندوق النظافة بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك ، مثمنا جهود العاملين و الجهات المعنية في تعزيز المظهر الجمالي لمدن وادي حضرموت.

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بدوره استعرض مدير عام صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء المهندس عمر سليم خطط الصندوق في تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات و الاتربة من مجاري السيول المصاحبة لهطول الامطار خلال الفترة الماضية الى جانب رفع المخلفات من الاحياء وشقط مياه الامطار ببعض الشوارع الرئيسة بمدينة سيئون.

وتم في الاجتماع الذي حضره مدراء ادارات الاشغال العامة والطرق والنظافة والتحسين و الاشغال المحلية بمديرية سيئون التأكيد على توحيد الجهود في اظهار مدن وادي حضرموت بمظهر يتناسب وفرحة العيد اضافة الى تسخير الامكانيات المتاحةفي تجاوز ما يسبب ازعاج واذى للمواطن على مستوى النظافة