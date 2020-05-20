5 ملايين إصابة حول العالم.. والفيروس قد يصيب المرضى بالهذيان

- إدارة ترامب تمنح شركة “فلو” عقدا لإنتاج أدوية لكوفيد 19

ـ تقنية تسمح بإجراء فحوص جماعية في ثوانٍ بالإمارات

ـ 190 إصابة جديدة في البحرين وارتفاع الوفيات في المغرب والسودان

ـ وفاة 4 معلمين وتسجيل أعلى معدل للإصابة اليومية في مصر

ـ الجزائر تزيد ساعات حظر التجول.. ولبنان يمدد التعبئة العامة لأسبوعين

ـ 92 ألف وفاة بأميركا.. وبريطانيا تتوقع انتهاء الأزمة في يونيو

ـ الكمامات إلزامية في الأماكن العامة بإسبانيا.. و106 آلاف إصابة في الهند

ـ تسجيل أدنى ارتفاع يومي بالإصابات في روسيا منذ مايو

ـ أستراليا تسعى لإعادة الحياة لطبيعتها.. وإعادة فتح المدارس في كوريا الجنوبية

ـ ‬رقم قياسي للوفيات في البرازيل.. وتايلاند تتوقع لقاحا العام المقبل

باريس ـ عواصم ـ وكالات:

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 325 ألفا و517 شخصا فيما لامس عدد المصابين حاجز الـ5 ملايين. وذلك استنادا إلى بيانات رسمية أوردتها منصة وورلد ميترز المتخصصة في الإحصائيات. يأتي ذلك فيما خلصت دراسة نشرت في مجلة لانسيت البريطانية إلى أن الهذيان والارتباك قد يكونان شائعين بين حالات الإصابة الخطيرة بمرض كوفيد 19. وذهب الباحثون إلى وجود اعتقاد بأن البقاء في العناية الفائقة لمدة طويلة إلى جانب التنفس الاصطناعي يفاقمان الخطر الذي يتعرض له المريض. وينبغي على الأطباء أن يبحثوا عن أعراض الإصابة بالاكتئاب والقلق واضطرابات ما بعد الصدمة في أعقاب تعافي المصابين من المرض، بحسب الدراسة. ولن يتأثر معظم المرضى، وخصوصا أولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة، من مشكلات مرتبطة بالصحة العقلية. من جانبها، منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقدا تبلغ قيمته 812 مليون دولار لشركة أميركية جديدة لتصنيع الأدوية ومكوناتها لمكافحة مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا على الأراضي الأميركية، بهدف إنهاء الاعتماد على بلدان أخرى. وتتطلع الإدارة إلى بناء القدرة على إنتاج الأدوية والمواد الخام في الولايات المتحدة بعد أن كشف الوباء العالمي عن اعتماد الصناعة على الصين والهند في سلاسل التوريد الخاصة بها. وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية إنها منحت عقدا لمدة أربع سنوات قيمته 354 مليون دولار لشركة (فلو) للتصنيع الدوائي، إحدى شركات القطاع الخاص، لإنتاج أدوية لكوفيد 19 والأدوية الأساسية الأخرى ومكوناتها. ويمكن تمديد العقد بقيمة تصل إلى 812 مليون دولار على مدى عشر سنوات.

خليجيا، أعلن مختبر كوانت ليز في دولة الإمارات، تطوير أداة جديدة باستخدام الليزر تتيح إجراء فحوص جماعية فائقة السرعة خلال ثوان، وهو ما يسمح بتوسيع دائرة الاختبارات على نحو غير مسبوق. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 21 حالة أخرى للشفاء.

الى ذلك، أظهرت أحدث البيانات المتوافرة بشأن أعداد ضحايا فيروس كورونا في السودان ارتفاع عدد الوفيات به إلى 111 حالة والإصابات إلى 2728 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 194.

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من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية وفاة 4 معلمين متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد. كما أعلنت وزاة الصحة في مصر تسجيل 720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين منذ بداية التفشي إلى 13484 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 659 بعد تسجيل 14 حالة وفاة جديدة. وفي الجزائر، قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري إن السلطات ستزيد ساعات حظر التجول المفروض للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا خلال عطلة عيد الفطر. وفي لبنان أعلن المجلس الاعلى للدفاع عن إعادة تمديد حالة التعبئة العامة لمدة أسبوعين، حتى 7 يونيو، للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية. وقد أعلنت وزارة الصحة في لبنان تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

دوليا، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى مليون و506 ألف، مضيفة أن عدد الوفيات بلغ أكثر من 92 ألفا. يأتي ذلك فيما توقع عالم بريطاني بأن تسجل المملكة المتحدة، ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد، “الإصابة صفر” من جراء الوباء بحلول نهاية شهر يونيو المقبل. من جانبها، أصدرت الحكومة الإسبانية قرارا يقضي بإلزام كل من يزيد سنه عن ست سنوات بوضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة إذا استحال عليهم الحفاظ على مسافة مترين بين بعضهم بعضا. في السياق، أظهرت بيانات أن السويد سجلت أكبر عدد من الوفيات في أوروبا جراء مرض كوفيد 19 خلال الأيام السبعة الماضية مقارنة بعدد سكانها، بعدما اختارت استراتيجية أكثر انفتاحا من الدول الأوروبية الأخرى في مكافحة فيروس كورونا. وفي روسيا، تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وهو ثاني أعلى عدد في العالم، 300 ألف حالة لكن ممثلة عن منظمة الصحة العالمية قالت إن الوضع بدأ يستقر.

وسجلت روسيا 8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أدنى ارتفاع يومي منذ الأول من مايو. الى ذلك، أعلن المسؤولون في أستراليا عن مجموعة من الخطط لاستئناف الحياة العامة بوتيرة سريعة من أجل دفع الاقتصاد المتضرر. يأتي ذلك بينما أعيد فتح المدارس أمس في كوريا الجنوبية، بعد إغلاقها لمدة شهر بسبب وباء فيروس كورونا، مما يختبر قدرة الحكومة في السيطرة على التفشي بالمدارس، حسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء. وفي الهند، أعلنت السلطات الصحية تسجيل أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا منذ بداية تفشيه، حيث ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بواقع 5611 إصابة ليصل إلى 106750 حالة. من جهته، قال مسؤول تايلاندي كبير إن بلاده تتوقع أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزا للاستخدام في العام المقبل وذلك بعد تحقيق نتائج إيجابية في التجارب على الفئران. على صعيد متصل، قفز عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا في البرازيل إلى 1179 حالة مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق في الوقت الذي عزز فيه الرئيس جايير بولسونارو رهانه على دواء كلوروكين كعلاج محتمل. وتجاوزت البرازيل بريطانيا لتصبح ثالث دول العالم من حيث عدد الإصابات بعد روسيا والولايات المتحدة.