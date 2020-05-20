حفل أوركسترا أوكراني بالكمامات

كييف ـ رويترز: قام الأوركسترا السيمفوني التابع للإذاعة الأوكرانية بتسجيل أول حفل للتلفزيون والإذاعة والمنصات الإلكترونية منذ أن تم تخفيف إجراءات العزل العام بشكل جزئي في أوائل مايو. ووضع العازفون كمامات يتماشى لونها مع الأزياء السوداء التي يرتدونها. وقال فولوديمير شيكو المدير الفني للأوركسترا لرويترز إنه على الرغم من أن كل اثنين من العازفين يتشاركان عادة في حامل واحد للنوتات الموسيقية، فقد التزم الجميع بقواعد التباعد الاجتماعي وإن هذا أثر على أداء الأوركسترا.

وأضاف شيكو “الأمر صعب الآن لأن كل واحد منهما لا يشعر بحركة كتف زميله، لا يشعر بمرفق الصديق، بعض التواصل قُطع بسبب بُعد المسافة وبسبب الكمامات أيضاً، حيث تظهر بعض التعبيرات غير المقصودة على الوجوه خلال العرض يتفاعل العازفون معها”.

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