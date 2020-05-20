الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد في ليبيا

قوات حفتر تعلن (هدنة إنسانية)

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات: دعت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، مجلس الأمن للضغط على القوى الأجنبية لوقف تقديم المساعدة للأطراف المتحاربة في ليبيا، محذرة من أن تدفق الأسلحة والمرتزقة سيزيد من حدة القتال. وقالت وليامز أمام مجلس الأمن:”نظرًا لما نشهده من تدفق هائل للأسلحة والعتاد والمرتزقة على الجانبين، فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن أن نستخلصه هو أن هذه الحرب ستشتد وتتسع وتتعمق”. وأضافت:”يمكن لهذا المجلس أن يضمن الأمن الجماعي، المكلف بالحفاظ عليه، من خلال ممارسة ضغط ثابت وجاد على الأطراف الإقليمية والدولية التي تغذي الصراع”، وفق وكالة”رويترز”. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت:”يجب على جميع الجهات الضالعة في الصراع الليبي تعليق العمليات العسكرية على الفور، يجب أن يوقفوا النقل المستمر للعتاد والأفراد العسكريين الأجانب إلى ليبيا”.

الى ذلك، أعلنت ما تعرف بـ”قوات شرق ليبيا” بقيادة خليفة حفتر قرارا بوقف إطلاق النار من جانب واحد، وذلك لتجنب إراقة الدماء في نهاية شهر رمضان وإعطاء فرصة لاستعداد المواطنين لعيد الفطر. وأوضح الناطق الرسمي ماتعرف بـ”قوات شرق ليبيا” أحمد المسماري، أن قوات حفتر قررت الابتعاد عن طرابلس لمسافة 2 إلى 3 كيلومترات على جميع الجبهات.