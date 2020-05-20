لبنان.. قوات من الجيش تعتدي على طبيب يؤدي عمله! (فيديو)

وبحسب المعلومات التي توافرت فقد أراد الطبيب إتمام تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، إلا أن عناصر الجيش أرادوا التحقيق معه رغم أن حالته كانت حرجة جداً، وعندما رفض الطبيب استجوابه لكونه كان يغيب عن الوعي وبحاجة الى عناية طبية عاجلة، تهجّم عليه عناصر الجيش واعتدى أحدهم عليه بالضرب.
وبعد ساعات من الاعتداء، أصدرت قيادة الجيش بيانا أسفت فيه لما حصل، مؤكدة أن ما قام به هؤلاء العسكريَّون هو عمل فردي لا يمثّل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها.
وأشارت إلى أنها قد اتخذت على الفور إجراءات مسلكية بحقّ العسكريَّين اللذَين أقدما على التعرّض للطبيب وتم توقيفهما وفتح تحقيق بالحادثة".
وأكدت احترامها الشديد للجسم الطبي وتقديرها لرسالته الإنسانية السامية ورفضها أي تعرّض لطاقمه تحت أي سبب أو ذريعة.
مستشفى دار الشفاء في طرابلس بدورها، أكدت تعرض أحد أطباء الطوارئ لديها للضرب من أحد العسكريين، وقالت في بيان: "إننا في إدارة المستشفى إذ نستنكر هذا العمل المدان بكل المقاييس، ونحن على يقين من أن هذا الخطأ الفردي الذي قام به العنصر لا يمثل فيها قيادته ومرجعيته، نؤكد استمرارنا بعملنا وواجبنا الإنساني في تقديم الرعاية الطبية لجميع المرضى من دون استثناء، وتعاوننا مع كل الهيئات والمؤسسات العسكرية منها والمدنية".
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