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عدد الوفيات جراء كورونا يرتفع من جديد في فرنسا

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن ارتفاع الحصيلة اليومية للوفيات بسبب فيروس بنسبة 0.4% مع تسجيل 110 حالات جديدة، اليوم الأربعاء.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا بلغ 28132 شخصا، ما يعتبر الحصيلة الرابعة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

وسجلت السلطات الفرنسية 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يشكل ارتفاعا نسبته 0.3%، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 143 ألفا و845 شخصا.


تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة أمس الثلاثاء كان عند 524 حالة.

ولم تتغير نسبة ارتفاع الحصيلة اليومية للمصابين منذ رفع إجراءات الإغلاق في فرنسا في الـ11 مايو.

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