عمليات بغداد تعلن القبض على أكثر من 47 ألف مخالف للحظر منذ 17 آذار

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن القبض على أكثر من 47 ألف مخالف للحظر منذ 17 آذار الماضي.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بالتزامن مع قيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٠ آيار من القاء القبض على ٤٧٢٩٩ مخالفاً فيما حجزت ٣٤٤٠ عجلة ودراجة نارية مختلفة".
وأضاف البيان أن "عدد الغرامات بلغ ١٢٠٠٥٤ غرامة، كما سهلت دخول ١٢٧٦٩٩ عجلة حمل تحمل مواد غذائية"، مؤكداً أن "القيادة مستمرة في تطبيق التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة باجراءات حظر التجول الوقائي".
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