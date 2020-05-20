الزوراء يرد على تصريحات التطبيعية حول رغبة الاندية باستئناف الدوري

وكان اعضاء الهيئة التطبيعية، قد اكدوا اليوم، ان اندية الدوري الممتاز ابدت موافقتها من استئناف دوري الكرة في تموز المقبل.

وذكر نادي الزوراء في بيان تلقته الخليج 365، ان "الهيئة الادارية لنادي الزوراء، تستغرب التصريحات التي اطلقها اياد بنيان واسعد لازم، اعضاء اللجنة التطبيعية لاتحاد كرة القدم حول رغبة الاندية استئناف دوري الكرة في الثالث من شهر تموز".



وأضاف البيان ان "ادارة الزوراء تعتبر هذا الكلام منافي للحقيقة بعد مقاطعة الاندية لاجتماع اللجنة التطبيعية مع ممثلي الاندية اليوم وعدم حضور اي ممثل لجميع الاندية الى الاجتماع مما يعني عدم الموافقة على مقترح اللجنة التطبيعية بأستئناف الدوري".

وتابع البيان، ان "الهيئة الادارية لنادي الزوراء تؤكد حرصها على سلامة جميع لاعبيها وكوادرها الفنية والادارية ولن تعاود نشاطتها مالم تحصل على تطمينات صحية من خلية الأزمة".



ومن المفترض ان يتم استئناف دوري الكرة الممتاز في الثالث من تموز المقبل.