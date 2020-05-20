السودان يطالب أمريكا مجددا برفع اسمه من قائمة الإرهاب

طالب عضو المجلس السيادي الانتقالي بالسودان الفريق أول شمس الدين كباشي، الأربعاء، برفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وأكد الكباشي، خلال لقائه بالقصر الرئاسي، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم برايان شوكان، علي عزم الحكومة الانتقالية تحقيق السلام وتعزيز جهود التنمية والاستقرار بالبلاد.

وتطرق لجهود الحكومة لمكافحة جائحة كورونا ، مشيرا إلى أهمية وقوف الأصدقاء مع السودان لتجاوزها .

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وقال الفريق أول كباشي، إن السلام يأتي في مقدمة أولويات الحكومة باعتباره ركيزة النهضة والتطور والتقدم، وأضاف أن التوقف الإجباري الذي تسببت فيه جائحة كورونا لم تمنع حكومة السودان من التواصل مع قادة الكفاح المسلح.

ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي واشنطن، إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ومن جانبه أوضح القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم برايان شوكان استعداد بلاده لتقديم الدعم للسودان لمكافحة جائحة كورونا ولتحقيق السلام.

وأدرج السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عام 1993، لاستضافته حينها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، كما فرضت واشنطن مجموعة من العقوبات الاقتصادية على الخرطوم بدءا من عام 1997.