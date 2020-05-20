اختطفته مليشيات طرابلس.. زوجة عالم روسي تساند الليبيين لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في الذكرى الأولى لاختطاف زوجها في طرابلس أهدت الروسية "ناتاليا شوغالي" 40 جهازا للتنفس الصناعي لوزارة الصحة الليبية ببنغازي، وذلك للمساعدة في مواجهة وباء كورونا. اختطفت المليشيات زوجها.. فأنتجت فيلما خصصت عوائده لمساعدة الليبيين تسلمت الحكومة الليبية المؤقتة 40 جهاز تنفس صناعي مقدمة كهدية من ناتاليا شوغالي زوجة عالم الاجتماع الروسي الذي اختطف في طرابلس مايو الماضي. سجن معيتيقة.. حصن مليشيا "الردع" الإرهابية بطرابلس وكان عالم الاجتماع الروسي مكسيم شوغالي قد اختطفته وزميله سامر سفيان ميليشيا الردع الإرهابية بقيادة الإرهابي عبد الرؤوف كاره في طرابلس في 17 مايو من العام الماضي واحتجزتهما في سجن معيتيقه.

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