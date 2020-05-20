ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الإمارات إلى 11809

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الأربعاء، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في دولة الإمارات إلى 11809 حالات، وذلك بعد تسجيل الجهات الصحية 1,018 حالة شفاء جديدة.



جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات الحالات والإجراءات الاحترازية المرتبطة بـ"كوفيد19".

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وأضافت أنه تم - إجراء 43,732 فحص جديد لفيروس كورونا، وتسجيل 941 إصابة جديدة بالفيروس تتلقى جميعها الرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الإمارات إلى 26,004 حالات.

ونوهت الضحاك إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا التي ما زالت تتلقى العلاج في الإمارات بلغ 13,962 حالة.

وأشارت إلى فاة 6 أشخاص من المصابين بكورونا نتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الإمارات إلى 233 شخصا.