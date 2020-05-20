معتقل يكشف: السلطات التركية تخالط المصابين بكورونا مع غير المصابين في السجون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف مقطع صوتي لمعتقل مسرب من داخل أحد السجون التركية، أن إدارة السجن تقوم بخلط المصابين بفيروس كورونا مع غير المصابين من أجل تحقيق نظرية مناعة القطيع داخل السجن.



وبحسب ما ذكره الأربعاء، الموقع الإخباري التركي "ميديا خبر"، فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي لمعتقل تركي يدعى محمد صاري، محبوس بالسجن رقم "7" بمجمع سجون منطقة سيليفري بمدينة إسطنبول.

وأوضح صاري، في حديثه، أن الطبيب الخاص بالسجن رفض إجراء تحاليل لهم للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا بين السجناء، وذلك بناءً على تعليمات مباشرة من وزير الصحة فخر الدين قوجه.

وذكر كذلك أن إدارة السجن لا تجري تحاليل طبية للمعتقلين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة، مشيرًا إلى أن "الأطباء بالسجن يرفضون إجراء التحاليل رغم تأكدهم من إصابتنا بالفيروس"

وتابع قائلًا "نحن نموت هنا داخل السجن"، مشيرًا إلى تعمد إدارة السجن خلط المصابين بغير المصابين لتحقيق نظيرة مناعة القطيع.

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ونقلا عن مصادر مطلعة داخل السجنين رقم (7) و(8) من مجمع السجون المذكور، فإن الأعداد الحقيقية للمصابين بالفيروس بالسجنين أكثر من المعلن بكثير، مشيرة إلى وجود 80 حالة في السجن رقم (8) و55 حالة في السجن الآخر.

يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات المحلية والدولية للحكومة التركية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وعدم استثنائهم من قانون العفو الذي تم تمريره مؤخر.

وزير العدل عبد الحميد جول، كان قد كشف في تصريحات سابقة بتاريخ 8 أبريل / نيسان الماضي عن اكتشاف 120 مصابًا بفيروس كورونا داخل السجون التركية المختلفة.

وكان الوزير أعلن في الثالث عشر من الشهر نفسه وفاة ثلاثة سجناء بالسجون المفتوحة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي أيضًا أعلنت النيابة العامة في مدينة إزمير(غرب) اكتشاف 65 إصابة مؤكدة بين المعتقلين، كما أعلنت النيابة العامة في إسطنبول في 8 مايو/ أيار الجاري تسجيل 44 إصابة مؤكدة بالفيروس داخل سجن سيليفري.

وتناقل نشطاء حقوقيون الأيام الماضية أنباء عن تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا في السجون المختلفة، وإنشاء غرفًا للحجر الصحي بها.

وحتى مساء الثلاثاء ارتفع أعداد المصابين بفيروس كورونا في تركيا إلى 151 ألفًا و615 حالة، كما ارتفعت أعداد الوفيات جراء الإصابة إلى 4199 حالة