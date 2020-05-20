شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأفريقى يدين التدخلات الاستعمارية التركية فى ليبيا ويطالب قوات الاتحاد بالتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان البرلمان الأفريقى برئاسة روجيه دوندانج رئيس البرلمان، بشدة التدخلات الأجنبية التركية السافرة داخل ليبيا خاصة جلب العديد من المرتزقة والمقاتلين السوريين للقيام بعمليات إرهابية داخل الأراضى الليبية.

وناشد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي فى بيان له أصدره اليوم باسم الاتحاد الأفريقى قوات الاتحاد الأفريقى القيام بمسئولياتها تجاه الأوضاع المأساوية داخل ليبيا للحفاظ على وحدة الأراضى الليبية وسلامة الشعب الليبي الشقيق ووقف جميع التدخلات من النظام التركي الإرهابى ممثلا فى السلطان التركى المهووس رجب طيب أردوغان داخل الأراضى الليبية.

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وأكد أن ذلك الأمر فى صميم أعمال واختصاصات الاتحاد الأفريقى لأن المشكلات الأفريقية لا يحلها إلا الأفارقة، قائلا:" إننا كممثلين للشعوب الأفريقية داخل البرلمان الأفريقى وداخل التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا نرفض وندين بشدة التدخل الأجنبى التركي الاستعماري فى الشؤون الداخلية لإحدى الدول المهمة داخل البرلمان والاتحاد الأفريقي وداخل التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا، خاصة أن الدولة الليبية كانت من الدول الأفريقية الفاعلة داخل جميع المنظمات والتكتلات الأفريقية ونأمل عودتها قوية وفاعلة داخل تكتلات دول القارة السمراء فى القريب العاجل.

وأكد النائب مصطفى الجندى على ضرورة التدخل من قوات الاتحاد الأفريقى إذا لزم الأمر تواجدها لصد العدوان التركي الاستعماري داخل ليبيا مناشدا الشعب الليبي والقوى السياسية الشرعية داخل ليبيا بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لإنقاذ وتحرير ليبيا من دنس ورجس الارهاب والارهابيين من الموالين للنظام التركي الإرهابى.