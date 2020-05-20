شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" يوزع 2500 شنطة مواد غذائية بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع حزب مستقبل وطن، فى محافظة الوادى الجديد، كميات من الشنط الرمضانية والدعم التموينى والغذائى للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة الوادى الجديد، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام.

أكد النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادى الجديد، توزيع 2500 حقيبة غذائية بمناسبة الاحتفال بليلة القدر العظيمة، واستكمالا لمبادرة حياة كريمة لشعب عظيم. وذلك فى جميع مراكز وقرى المحافظة، بإشراف أمناء المراكز الخمسة، وأعضاء هيئات مكاتب المراكز والأقسام وأعضاء الحزب، وذلك بتوصيل الدعم لمنازل الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف جمال، أنه جرى توزيع 2500 حقيبة تموينية على المراكز الإدارية الخمسة وقراهم، بواقع 750 حقيبة فى مركز الخارجة و750 فى مركز الداخلة، و400 فى مركز الفرافرة، 350 فى مركز باريس، و250 فى مركز بلاط، حيث استطاع الحزب الوصول لمعظم الأسر المحتاجة فعلا الدعم العينى، حيث تولى الحزب تحديد الأكثر احتياجًا ومن أصير بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد -19".

أشار جمال، إلى توزيع الدعم على الفقراء والأيتام والأرامل وذوى الاحتياجات الخاصة وأسر العمالة غير المنتظمة والأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

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ولفت جمال، إلى الحزب مستمر فى كل المشاركات المجتمعية والمبادرات التى تحقق حياة كريمة لشعب عظيم مقدمًا الشكر لشباب الحزب والقيادات وجميع الأمانات وأعضاء الحزب على العمل الجاد الذى تحقق بطريقة جماعية.