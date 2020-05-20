خروج 9 حالات جديدة من العزل بأسوان بعد تعافيهم من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا بمحافظة أسوان إلى 317 حالة، خرجوا جميعًا من مستشفى العزل بالصداقة، ومن المدينة الشبابية بأسوان.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إنه جرى اليوم الأربعاء، خروج 9 حالات جديدة بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وتحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية للمرض، منهم حالتين من مستشفى العزل بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان، و7 حالات من المدينة الشبابية، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت من كورونا وخرجت من مستشفى العزل بأسوان إلى 170 حالة، بالإضافة إلى 147 حالة خرجت من المدينة الشبابية.