تركيا تسجل أقل من 1000 إصابة جديدة بكورونا

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد إلى أقل من 1000 حالة لأول مرة منذ أسابيع عديدة، وسط انخفاض لافت ومستمرة لمؤشر عدد المتوفين الجدد جراء الجائحة في البلاد.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها الأربعاء، بارتفاع

العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 972 ليصل إلى 150593 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس جديد لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع

الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 16 مايو 1610 حالات، وفي 17 مايو 1368، وفي 18 مايو 1158، وفي 19 مايو 1022.

وهذه المرة هي الأولى حينما ينخفض المؤشر اليومي للإصابات إلى أقل من 1000 حالة منذ أسابيع عديدة، وذلك بعد أن تجاوز هذا العدد مرارا في الشهر الماضي نقطة 4500.