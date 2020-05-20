قالت مجلة دير شبيجل اليوم الأربعاء إن الحكومة الألمانية وافقت على التفاصيل النهائية لحزمة انقاذ لشركة طيران لوفتهانزا التي تعاني مشاكل. وتسعى لوفتهانزا للحصول على تمويل من صندوق الاستقرار الاقتصادي في ألمانيا لمساعدتها في اجتياز جائحة فيروس جائحة فيروس كورونا وما يتوقع أن يكون ركودا يستمر لفترة طويلة في السفر جوا. وذكرت المجلة أن الوزراء المعنيين وضعوا اللمسات النهائية على حزمة الانقاذ وأن مسؤوا Advertisements حكوميا في طريقه إلى فرانكفورت لإقرار الاتفاق مع مديري شركة الطيران. حكوميا في طريقه إلى فرانكفورت لإقرار الاتفاق مع مديري شركة الطيران. وامتنعت وزارتا المالية والاقتصاد الألمانيتان عن التعقيب. وفي السابع من مايو أيار، قالت لوفتهانزا إنها تتفاوض مع الحكومة الألمانية على حزمة انقاذ بقيمة تسعة مليارات يورو لضمان مستقبلها، مؤكدة تقريرا أوردته رويترز في وقت سابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دير شبيجل : ألمانيا توافق على حزمة انقاذ لشركة طيران لوفتهانزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.